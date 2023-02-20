Орловские полицейские проконсультировали беженцев в ПВР

Они разъясняют порядок оформления необходимых документов и помогают устроиться.

Сотрудники миграционного управления Орловской области продолжают помогать семьям, прибывшим в регион из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Украины.

Так, очередной выездной прием прошел в пунктах временного размещения в Мценском районе и Орловском муниципальном округе. Здесь проживает 391 человек. Почти половина из них уже получила российское гражданство.

За консультацией к сотрудникам ведомства обратились 70 человек. Каждому разъяснили оптимальный способ легализации пребывания. Также полицейские раздали памятки, провели дополнительное анкетирование.

Отметим, сегодня в Орловской области действуют 39 пунктов временного размещения. Всего в регионе зарегистрировано 2 246 граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

ИА «Орелград»