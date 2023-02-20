Орловские полицейские проконсультировали беженцев в ПВР

20.2.2023 | 11:32 Новости, Общество

Они разъясняют порядок оформления необходимых документов и помогают устроиться.

Сотрудники миграционного управления Орловской области продолжают помогать семьям, прибывшим в регион из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Украины.

Так, очередной выездной прием прошел в пунктах временного размещения в Мценском районе и Орловском муниципальном округе. Здесь проживает 391 человек. Почти половина из них уже получила российское гражданство.

За консультацией к сотрудникам ведомства обратились 70 человек. Каждому разъяснили оптимальный способ легализации пребывания. Также полицейские раздали памятки, провели дополнительное анкетирование.

Отметим,  сегодня в Орловской области действуют 39 пунктов временного размещения. Всего в регионе зарегистрировано 2 246 граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования