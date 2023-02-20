Орловским сельхозпроизводителям обещают 1,918 млрд рублей господдержки

Это субсидии на поддержку производства, гранты и возмещение части затрат.

О господдержке на аппаратном совещании в обладминистрации 20 февраля рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.

Чиновник подчеркнул, что в текущем году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области заложено свыше 1,918 млрд рублей в качестве государственной поддержки. Первую часть субсидий сельхозтоваропроизводители получат уже до 1 апреля. Это около 350 миллионов рублей.

Также региону определены лимиты на льготное краткосрочное кредитование — 390,1 млн рублей. Согласовано 105 заявок, сообщает портал Орловской области. По льготным инвестиционным кредитам на приобретение техники согласовано 19 заявок на сумму 371,8 млн рублей.

В правительстве добавили, что ключевыми направлениями поддержки остаются субсидии по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, грантовая поддержка малых форм хозяйствования, возмещение части затрат производителям зерновых культур и субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур.

ИА «Орелград»