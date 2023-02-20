Под Орлом один цех умудрились зарегистрировать дважды

Суд в Хомутово рассмотрел примечательный спор двух владельцев одного имущества.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области разрешил непростой спор между сторонами о правах на объект недвижимого имущества. Правда, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Тем не менее, обстоятельства спора могут быть интересны многим жителям Орловской области, которые думают, что владеют всеми законными правами на какой-то объект недвижимого имущества. Подробности процесса сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Это было дело о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности и исключении из Единого государственного реестра недвижимости регистрационной записи. В суде сошлись два местных жителя. Истец сообщил в своем заявлении, что с 2012 года он является собственником стройцеха, однако земельный участок под зданием не оформлял.

«В 2022 году ответчик приобрел в собственность земельный участок и оформил право собственности на спорный стройцех, который находится на данном земельном участке, — следует из информации суда. — Оба приобретателя зарегистрировали свои права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. В итоге в Едином государственном реестре недвижимости было зарегистрировано право собственности на один и тот же объект за разными собственниками (в 2012 году и в 2022 году)».

Ответчик в судебном заседании изложил свою версию, не признав исковые требования. По его мнению, спорный объект, принадлежащий ему на праве собственности, имеет иной кадастровый номер, отличается по площади и конфигурации внутри здания, объекту, принадлежащему истцу. Чтобы выяснить, как такое вообще могло случиться, суд назначил строительно-техническую экспертизу. Она выдала заключение, в котором говорится, что истец и ответчик говорят об одном и том же здании. Экспертиза во многом помогла суду разобраться, исковые требования были удовлетворены.

«Суд установил, что истец владеет спорным имуществом и несет бремя его содержания с 2010 года, что подтверждается свидетельскими показаниями и сведениями налоговой службы об исчислении суммы налога на спорное помещение, договором на поставку электроэнергии, — отмечает пресс-служба суда. — При этом ответчик, исходя из материалов дела, приобрел имущество в 2022 году, замежевав земельный участок под спорным помещением. На принадлежность спорного нежилого помещения истцу также указывает и заключение судебной строительно-технической экспертизы».

Было установлено, что расхождения в площади спорного здания, указанных в технических паспортах, произошли потому, что при изготовлении технического паспорта истца (2004 год) измерение площади объекта проводилось по внешнему обмеру, а при изготовлении технического паспорта (2022 год) общая площадь здания определялась по внутренним обмерам.

«Сам по себе факт регистрации в установленном законом порядке права собственности на спорный объект на имя ответчика не свидетельствует о том, что данный объект принадлежит ему на законных основаниях», — так объяснили в суде принятие решения в пользу истца, то есть первого, по хронологии, владельца цеха.