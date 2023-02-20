Программа развития строительства под Орлом охватила один дом

В муниципальном округе приняли программу под конкретный проект?

Администрация Орловского муниципального округа утвердила муниципальную программу «Развитие строительного комплекса». Из паспорта следует, что она принята в целях стимулирования жилищного строительства и улучшения качества жилищных условий местных граждан. Реализация предусмотрена в один этап, только в 2023 году. Общий объем финансирования составляет 937 300 рублей. Средства должны быть выделены из бюджета.

Особенностью данной программы является то, что она, по сути, охватывает только один объект, а именно многоквартирный жилой дом, который строится в деревне Коневка на территории Платоновского сельского поселения. Обычно подобные программы охватывают хотя бы несколько разных объектов. Судя по приложению к программе, выделенные средства планируется потратить на технологическое присоединение указанного дома к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.

Как указано в программе, ее ожидаемый непосредственный результат выглядит так: снижение затрат застройщика на оплату услуг по технологическому присоединению к объектам инженерной инфраструктуры. Словом, часть работ по реализации коммерческого проекта оплатит местная казна. Отметим, что одновременно власти утвердили порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением объектов капитального строительства к сетям тепло- и водоснабжения.

Согласно этому документу, субсидии предоставляются на основании соглашения, которое местные власти будут заключать с коммерсантами. Право на получение субсидий имеют юридические лица, реализующие проекты по развитию территорий. Видимо, строительство дома в Коневке подпадает под указанные критерии. Кстати, годовой объем ввода жилья в Орловском муниципальном округе, по прогнозу авторов принятой программы, должен составить в 2023 году 11,78 тысячи квадратных метров, количество построенных объектов – 1 единица.

«Решение задач по созданию благоприятных условий проживания, развитию инфраструктуры территории требует принятия мер в том числе по развитию строительного комплекса, — такое обоснования приводится в преамбуле программы. – Одной из основных задач, поставленных перед муниципальным округом, в рамках реализации муниципальной программы является повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности и повышение доступности и улучшения жилищных условий для сельского населения».

ИА «Орелград»