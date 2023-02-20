Судьбу дома, пустовавшего 20 лет, решил суд

В Орловской области завершилось рассмотрение дела о выморочном имуществе.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о признании муниципальной собственности на выморочное имущество. Как уточнили в пресс-службе суда, с иском обратилось Отрадинское сельское поселение. Чиновники указали, что предметом иска является жилой дом, который много лет назад остался без владельца. Согласно свидетельству о праве собственности спорный земельный участок и жилой дом принадлежали местной жительнице. Но она умерла еще весной 2003 года.

«Для установления факта наличия наследников у умершей было направлено письмо в редакцию газеты «Приокская Нива» об опубликовании извещения о признании права муниципальной собственности на выморочное вышеуказанное имущество, — следует из информации суда. — Родственники умершей в администрацию не обращались. Сведения о собственнике в ЕГРН о зарегистрированных правах на дом отсутствуют. В настоящий момент дом разрушен, приусадебный участок зарастает, придомовая территория должным образом не содержится».

Суд установил, что фактически наследство на спорный дом и земельный участок не оформлялось, в права наследства никто не вступил, как никто не принял меры по сохранению этого имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Поскольку на выморочное наследство, открывшееся после смерти хозяйки, никто так и не стал претендовать, а суд не смог найти наследников, исковые требования были удовлетворены.

«Признано выморочным имуществом земельный участок и жилой дом, — резюмирует пресс-служба районного суда. — Признано право собственности Отрадинского сельского поселения Глазуновского района на земельный участок и жилой дом. Решение суда является основанием для регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Орловской области. Решение суда вступило в законную силу и обращено к исполнению».

ИА «Орелград»