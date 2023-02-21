Интересно и информативно: Леонид Музалевский о послании Президента

Председатель Орловского областного совета прокомментировал послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Леонид Музалевский отметил несколько значимых тезисов из послания. В их числе поддержка новых российских регионов, развитие военного сектора с учетом полученного боевого опыта в СВО, стабилизация национальной экономики, расширение научного потенциала страны.

«Особо отмечу предложение Владимира Владимировича о создании специального государственного фонда, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление всех видов поддержки, а также организовывать долговременный уход на дому. Порядок предоставления помощи должен быть максимально простым, по принципу одного окна. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник. Президент поручил в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы – уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах страны», — рассказал Леонид Музалевский в соцсетях.

Еще один важный пункт, по мнению председателя облсовета, приостановка участия России в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях.

«Также из планов – приведение 85% федеральных дорог и не менее половины региональных в нормативное состояние, продолжение программы социальной газификации, создание инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд в муниципалитетах. Правительству и регионам поставлена предметная задача — добиться роста реальных доходов граждан», — подытожил председатель облсовета.

ИА «Орелград»