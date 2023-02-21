Орловская область приняла десятки соотечественников

Итоги реализации целевой программы подвели в Управлении МВД.

В 2022 году в ходе реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в Управление по вопросам миграции поступило 80 заявлений от ее потенциальных участников. Такие данные содержатся в отчетном докладе регионального Управления МВД, который, напомним, ранее был принят к сведению Орловским областным Советом народных депутатов.

Парламентариям рассказали, что 45 заявлений на участие в программе переселения поступило из-за рубежа, а оставшиеся 35 – от соотечественников, пребывающих на территории России. По результатам их рассмотрения было принято 66 положительных решений о выдаче свидетельства участника программы. По состоянию на 1 января 2023 года в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД были зарегистрированы и поставлены на учет 44 участника указанной программы и 43 члена их семей.

Также из отчета следует, что всего с начала действия указанной госпрограммы ее участниками в Орловской области стали 4652 иностранца. На сегодняшний день 4261 из них уже получили российское гражданство. Отметим, что программа реализуется в Орловской области с 2014 года, она направлена на социально-экономического развитие и улучшение демографической ситуации в регионе. Ее участниками стали граждане, переселившиеся на Орловщину из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Многие из них являются квалифицированными специалисты в различных отраслях экономики. По условиям, приоритет отдается именно высококвалифицированным людям, которые способны восполнить существующий в регионе дефицит кадров по отдельным направлениям.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, участникам программы и членам их семей в Орловской области гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, общего и профессионального образования. Оказывается амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, в том числе в регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Участникам программы также положена единовременная денежная выплата. Чтобы ее получить, нужно лично обратиться с заявлением в областное управление труда и занятости.

ИА «Орелград»