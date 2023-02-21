Представлен доклад о контроле за музейным фондом Орловщины

В документе обобщена правоприменительная практика.

Региональный государственный музейный контроль в 2022 году осуществлялся управлением культуры и архивного дела Орловской области. Это ведомство, недавно преобразованное в департамент, подготовило доклад об обобщении правоприменительной практики в указанной сфере. Речь идет о надзоре за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, расположенном в регионе. Иными словами, проверяющие следят за тем, как государственные музеи хранят и используют музейные предметы и коллекции.

Проверяются не только условия хранения меморий, но и их комплектование и учет. В Орловской области под вышеуказанный контроль подпадают всего три учреждения: Орловский краеведческий музей, Орловский музей изобразительных искусств и Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева. Всем им присвоена категория «средний риск» по надзорной градации.

Как следует из доклада, в 2022 году управлением проводились такие виды профилактических мероприятий, как информирование, обобщение правоприменительной практики и консультирование. Последнее осуществлялось инспектором по телефону, посредством видеоконференцсвязи и на личном приеме. Судя по отчету, благодаря этим мерам в минувшем году удалось предотвратить нарушение обязательных требований музеями и мотивировать их к добросовестному поведению.

Отметим, что на фоне внедрения различных способов профилактики плановые и внеплановые проверки государственных музеев в Орловской области в 2022 году не проводились. Обращения граждан и организаций по вопросам соблюдения законодательства по обеспечению сохранности и условий хранения музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, в областное управление не поступали.

ИА «Орелград»