Прокуратура добилась выплаты пособия «слишком состоятельной» семье 

21.2.2023 | 12:21 Закон и порядок, Новости

Орловская соцзащита посчитала, что доход высокий, чтобы претендовать на поддержку.

Жительница Мценского района Орловской области пожаловалась в надзорный орган на отказ в назначении ей пособия на двух детей в возрасте от 3 до 7 лет. За поддержкой женщина обратилась в соцзащиту еще в августе 2021 года. Однако в назначении выплаты ей отказали, ссылаясь на то, что среднедушевой доход семьи якобы превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Прокурорская проверка показала, что имущественное положение семьи надлежащим образом проверено не было, а размер дохода был рассчитан с нарушением требований законодательства. По итогам проверки ведомство обратилось с иском в суд: потребовало назначить и выплатить семье пособие на детей.

Иск удовлетворили в полном объеме. Женщине назначили ежемесячную выплату на двух детей и перечислили полагающееся пособие с даты первоначального обращения, а именно 260 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»

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