Территорию мясокомбината превратят в комфортную и современную среду

О развитии «орловской Припяти» рассказал новый собственник зданий и земли.

В 2022 году ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», который входит в ГК ОДСК, приобрел единым лотом 13 объектов, а также два участка общей площадью более 10 гектаров. Имущество реализовывалось с банкротных торгов. Рассматривались несколько вариантов использования новых активов, но учитывая развивающуюся жилую застройку рядом и близость живописных берегов Оки, остановились на новом микрорайоне.

В настоящее время приступили к разработке мастер-планирования данной территории, сообщили в холдинге. Предполагается дальнейшее комплексное развитие, включая минимум 10 многоквартирных домов, общественные пространства, зеленую и спортивную зоны. Предусмотрено выделение коммерческих помещений.

«Группа компаний постарается сохранить исторические архитектурные элементы на территории будущей застройки, — отметил руководитель департамента развития ГК ОДСК Кирилл Ерихов. — Мы понимаем, что для многих орловцев – это место имеет особое значение».

В арсенале ОДСК серьезные мощности, профессиональные кадры и опыт применения современных технологий, подчеркнули в компании. Это поможет реализовать проект по созданию нового уникального микрорайона качественно и в срок.

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