Три дела завели против лжетеррористов в Мценске

Начальник местной полиции отчитался перед депутатами о работе.

Мценский горсовет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет начальника МО МВД России «Мценский» подполковника полиции Кабацкова об итогах оперативно-служебной деятельности. Докладчик отметил, что на фоне проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине общественно-политическая ситуация в городе заметного влияния на криминальную обстановку не оказывала. При этом в прошедшем году главным приоритетом деятельности, с учетом внешнеполитической обстановки, конечно, оставались вопросы антитеррористической защищенности. Совместно с УФСБ России по Орловской области в Мценске была проведена большая работа в данном направлении.

«В результате принятых мер в отчетном периоде на территории города преступлений террористической направленности не совершалось, — следует из доклада. — Вместе с тем продолжалось осуществление информационных атак на объекты критической инфраструктуры. По сообщениям проведены обследования с применением служебной собаки на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Всего по данным фактам возбуждено три уголовных дела по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сведение об атаке терроризма)».

Начальник местной полиции также рассказал о помощи, которую оказывает общественность. Так, на территории города Мценска сформирована народная дружина в количестве 8 человек. В минувшем году она осуществила 129 выходов на охрану общественного порядка. С ее помощью в райцентре было пресечено 14 административных правонарушений и установлен один гражданин, подозреваемый в совершении кражи.

«Кроме того, разработан порядок взаимодействия МО МВД России «Мценский» с народными дружинниками из числа членов казачьих обществ города Мценска в количестве 10 человек», — добавил докладчик.

Казаки дежурят по графику — еженедельно по средам и пятницам с 18.00 до 21.00 часа. На дежурства они отправляются совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и подразделениями по делам несовершеннолетних. Всего в 2022 году было осуществлено 77 выходов на охрану общественного порядка, при помощи казаков в городе было пресечено 18 административных правонарушений.

ИА «Орелград»