В Орле зафиксировали снижение числа безработных на 27 процентов

Уровень регистрируемой безработицы опустился до минимума.

Орелстат обнародовал масштабный доклад о социально-экономическом положении Орловской области. Один из его разделов посвящен анализу ситуации на региональном рынке труда. Так, по состоянию на 1 января 2023 года численность официально зарегистрированных в регионе безработных уменьшилась по сравнению с 1 января 2022 года на 27,2 процента. Всего на учете в службе занятости на начало текущего года таковых состояло 1958 человек, тогда как годом ранее их было 2688 человек.

Стоит отметить, что в 2021 году количество безработных в Орловской области сократилось на 55,1 процента. Опять же речь идет только о регистрируемом уровне безработицы. Столь крупные цифры связаны с двумя факторами: первый – начало пандемии новой коронавирусной инфекции, из-за которой многие жители региона в 2020 году потеряли работу; второй – упрощение процедуры регистрации в качестве безработного, что стало возможно делать в дистанционном режиме. Однако теперь уровень регистрируемой безработицы снизился до минимума – на начало 2023 года он составил всего лишь 0,6 процента от численности рабочей силы, в то время как годом ранее он составлял 0,8 процента.

Ранее Орелстат также сообщал, что по итогам проведенного в регионе обследования численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в сентябре-ноябре 2022 года составила 349,7 тысячи человек. Из них 336,7 тысячи человек были заняты в экономике и 13 тысяч не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Последние в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Таким образом, в регионе официально зафиксировано 1958 безработных, а по методологии МОТ их насчитывается 13 тысяч.

ИА «Орелград»