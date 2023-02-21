В Орловской области проверят сирены

21.2.2023 | 11:15 Важное, Новости, Общество

Сигналы экстренного оповещения прозвучат 1 марта с 10:30 до 12:00, сообщает сайт правительства Орловской области.

«Мероприятие проводится в целях проверки готовности систем оповещения к использованию по назначению, а также в целях определения степени готовности дежурных сил по передаче и приему сигналов оповещения», — пояснили власти.

Стоит отметить, последняя проверка показала, что в некоторых районах Орла сирены не слышно. Разросшиеся окраины областной столицы оказались на значительном расстоянии от элементов системы оповещения. Губернатор Андрей Клычков сообщал в ноябре 2022 года,  что выделены дополнительные средства на дооснащение. Конкретные суммы финансирования не уточнил.

ИА «Орелград»

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