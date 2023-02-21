В Орловской области собирают еще пять посылок для бойцов СВО

Жители Орловщины могут присоединиться к новым сборам гуманитарной помощи для участников спецоперации.

В настоящее время в регионе комплектуют сразу пять посылок, сообщает сайт правительства региона. Инициаторы одного из сборов — орловские спортсмены. Они закупают тактические перчатки, разгрузочные жилеты, толстовки, носки, нижнее белье, а также инструменты, блиндажные свечи, маскировочные сети, технику, продукты и лекарства.

Это одна из пяти очередных посылок орловским бойцам СВО, которые в настоящий момент комплектуются. К сбору могут присоединиться все желающие.

Товары и продукты можно принести в администрацию Орловского муниципального округа (ул. Полярная, 12) и Центр «Патриот57» (г. Орел, ул. Привокзальная, 8). Также можно перевести деньги на специальный счёт. Реквизиты по ссылке.

ИА «Орелград»