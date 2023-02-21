В школах Орла гостями «Урока мужества» стали участники СВО

Встречи с бойцами организовали в гимназии №39 и школе №2 Орла.

Школьники послушали интересные рассказы и смогли задать вопросы военнослужащим.

Так, в Гимназию №39 на «Урок мужества» пришел гвардии старший лейтенант Денис. Заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе, участник спецоперации на Украине он неоднократно принимал участие в боевых действиях в Сирии. За время военной службы Денис совершил 27 боевых выездов. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Отвечая на вопросы учеников, он подчеркнул, что сегодня Россия защищает прежде всего справедливость, правду и истинность. Денис уверен, что силами русского народа кровопролитие непременно закончится. Участников «Урока мужества» цитирует пресс-служба администрации Орла.

«Специальная военная операция поднимает два больших вопроса: быть ли нам, нашему народу, нашим потомкам? И второй: быть ли нашей государственности, независимости и быть ли нашей стране в общем? Только победа гарантирует нам с вами будущее, в котором мы можем спокойно растить своих детей, верить в Бога, соблюдать наши традиции и ценности, жить так, как считаем необходимым. Когда мы победим, а наша победа бесспорно наступит, тогда мы завоюем вновь свое право быть, гордиться тем, что мы русские»,- добавил военнослужащий.

А в школе №2 встречали своего выпускника – Алексея. После выпуска он примкнул к Всероссийскому студенческому корпусу спасателей. Алексей признался, что не сразу сообщил своим близким, что отправляется на фронт и долго думал, какие подобрать слова.

«Я всегда учился, всегда стремился узнавать что-то новое, совершенствовать свои навыки. Знания, полученные в корпусе спасателей, мне очень пригодились на передовой. Честно говорю, приходилось трудно, но русский человек, русский воин не привык отступать. То, кем я являюсь, – большая заслуга моих преподавателей»,- рассказал боец.

В ноябре прошлого года Алексея наградили медалью Суворова. Его отметили за мужество, проявленное на передовой при спасении жизней своих боевых товарищей.

Под занавес встреч школьники поблагодарили гостей, вручили им сувениры и выслушали слова напутствия от героев.

ИА «Орелград»