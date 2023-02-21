Житель Орловской области заплатит 300 тысяч рублей за призывы к терроризму

21.2.2023 | 13:46 Закон и порядок, Новости

Мужчина опубликовал в социальной сети пост, содержание которого подпадает под статью УК РФ. 

Как установило следствие, орловец в социальной сети «ВКонтакте» со своей учетной записи разместил в открытом доступе публикацию с призывами к терроризму. Управление УФСБ по Орловской области возбудило уголовное дело на основании результатов мониторинга, сообщают в пресс-службе ведомства.

Материалы рассмотрел второй Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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