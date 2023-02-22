На заседании оперштаба обсудили угрозы жд транспорту

22.2.2023 | 14:35 Новости, Общество

Совещание в ситуационном центре провел губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Участники оперштаба познакомились с планами по гражданской обороне и защите населения.

Главными темами совещания стали уточнение плана эвакуационных мероприятий для Орла и состояние укрытий на территории города, сообщает пресс-служба правительства региона. Обсудили в том числе и важность приведения в надлежащее состояние подвалов многоквартирных домов, которые могут использоваться в этих целях.

«Также были рассмотрены результаты анализа и предложений по минимизации угроз безопасности функционирования объектов железнодорожного транспорта», — уточняют в областном правительстве.

Напомним, подозрительных граждан в камуфляже и с оружием видели 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области. Прибывшие на место правоохранители не обнаружили повреждений путей.

ИА «Орелград»

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