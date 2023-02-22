В Орле передано в суд дело банды телефонных мошенников

22.2.2023 | 15:16 Закон и порядок, Новости

Жертвами злоумышленников стали шесть человек. Ущерб — 15,6 млн рублей. 

Как установило следствие, преступная группа из пяти человек в период с октября по ноябрь 2021 года звонили жителям Орловской области и обманным путем похищали у них сбережения. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции или банка и заставляли потерпевших оформлять кредиты и переводить средства на «безопасный счет».

От действий обвиняемый пострадали шесть человек. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 15,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
В настоящее время расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинением направлены в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу, уточнили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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