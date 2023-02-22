Юные жители Орловской области и переселенцы получили первые российские паспорта

В Орле в преддверии Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония.

Паспорта вручали в актовом зале Управления по вопросам миграции УМВД. Среди получающих документ гражданина РФ были и девять переселенцев, ранее прибывших в Орловскую область из Донецкой, Луганской Народных Республик и Херсонской области. Паспорта им вручил начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Новоиспеченным соотечественникам пожелали быть достойными гражданами и с честью носить это звание.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, также свои первые паспорта в торжественной обстановке получили 16 юных орловцев. Часть церемонии стала небольшая праздничная программа и общая фотография на память о событии.

ИА «Орелград»