Основные виды резинотехнических изделий

Все современные РТИ можно разделить на следующие группы: формовые изделия, неформовые изделия, конвейерные ленты и другие. К первой группе относят более двадцати тысяч наименований, среди которых имеются амортизаторы, уплотнители, колпачки, пыльники, манжеты и т.д. Свое название данная группа изделий получила от особенностей процесса производства, где используются специальные формы, куда заливаются резиновые смеси. Второй способ изготовления также не представляет особой сложности и состоит из двух этапов: формирования и вулканизации будущего изделия в определенной пресс-форме. Группа, состоящая из неформовых РТИ, менее обширна и насчитывает около двенадцати тысяч номенклатурных единиц. В нее входят разнообразные профили, различающиеся размером и диаметром сечения. Технология производства данной группы обязательно состоит из двух стадий. На первом этапе путем экструзии получается определенная резиновая смесь, называемая полуфабрикатом. На заключительном этапе полученная смесь опускается в специальные емкости, в которых осуществляется процесс вулканизации. Самым распространенным представителем неформовых резинотехнических изделий являются рукава, называемые гибкими трубами. Эти трубы широко используются в гидравлическом и пневматическом оборудовании, где имеются узлы нагнетания и всасывания жидких субстанций и газообразных смесей. Благодаря своим техническим характеристикам данные изделия применяются в судовом строительстве, самолетостроении и автомобильной промышленности. Все существующие рукава классифицируются по группам: напорные, всасывающие, высокого давления, отличающиеся прочностными качествами, и другие. В отдельную большую группу выделены ремни, среди которых имеются приводные, плоские, буровые, напорные, клиновые и многие другие. Все они являются частью станков и оборудования, поэтому используются во многих отраслях промышленности. А на конвейерах применяется специальная лента, в качестве тягового элемента. Она бывает двух видов: резинотросовая и резинотканевая. На сегодняшний день производство РТИ представляет собой отдельную отрасль промышленности, представленную многими предприятиями. Кроме того, на рынке представлен достаточно обширный ассортимент зарубежных аналогов, составляющих немалую конкуренцию отечественным изделиям. Тем не менее, определяющим фактором при выборе того или иного резинотехнического продукта является качество, так как именно от него, зачастую, зависит эффективность всего технологического процесса.