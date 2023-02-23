Прокуратура рассказала, как чиновника поймали на коррупции

Необычный эпизод прозвучал в отчете надзорного ведомства на парламентском заседании.

Окружной Совет народных депутатов на своем февральском заседании заслушал доклад местной прокуратуры о работе в 2022 году. Среди прочего надзорное ведомство рассказало народным избранникам о борьбе с коррупцией. В доклад попал довольно необычный эпизод. Год назад прокуратура района провела плановую проверку использования муниципальной собственности. Внимание проверяющих привлекла фигура теперь уже бывшего главы Жиляевского сельского поселения. Его заподозрили в нарушениях требований законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура установила, что в собственности Жиляевского сельского поселения имеется автомобиль LADA-213100. В нарушение антикоррупционных требований бывшим главой поселения в выходные дни (всего в докладе названо 10 дат, которые приходятся на осень 2021 года – прим. «Орелград») указанный служебный автомобиль использовался для поездок за пределы сельского поселения. Факты поездок были подтверждены данными УАФАП ОДД ГИБДД по Орловской области. Иными словами, передвижение данного транспортного средства было зафиксировано автоматическими дорожными камерами.

На основании результатов проверки на чиновника было заведено дело об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Дело дошло до рассмотрения в мировом суде, который признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде предупреждения. Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой и в администрации самого Орловского муниципального округа, должностные лица которой также попались на незаконном использовании в личных целях муниципальной собственности. В связи с этим в июне прошлого года в адрес главы округа было внесено прокурорское представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. На текущий момент все выявленные нарушения устранены.

ИА «Орелград»