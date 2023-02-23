В Орле прошел митинг, посвященные Дню защитника Отечества

Цветы возложили к стеле «Орёл — город воинской славы».

Участниками события стали глава региона Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, а также сенаторы Владимир Круглый и Василий Иконников, депутаты, представители вооруженных сил и правоохранительных органов, трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций, жители и гости Орла.

С приветственным словом к присутствующим обратился ветеран Великой Отечественной войны Леопольд Борисович Дыскин, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета.

«Завтра исполняется ровно год, как Президент нашей страны — Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял единственное правильное решение — начать специальную военную операцию на Украине. Уже не раз пытались уничтожить Россию и каждый раз варвары получали отпор. Вот и сегодня наши воины, сражаясь с украинскими нацистами и наёмниками, проявляют мужество, отвагу, героизм, любовь к Родине. Они медленно, но уверенно пробираются вперед, на всех фронтах уничтожая живую силу и технику противника. Весь многонациональный народ сплотился в единую монолитную силу, победить которую невозможно. И девиз, рожденный в годы Великой Отечественной войны „Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!“ актуален и сегодня. Слава нашим воинам — героям!»— сказал Леопольд Борисович.

Со своей стороны председатель облсовета Леонид Музалевский поблагодарил всех жителей Орловской области, которые включились в поддержку бойцов СВО. Также он поздравил военнослужащих с праздником.

«Уважаемые друзья, примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников — Днём защитника Отечества! Сегодня мы живем в непростое время, когда фашизм вновь поднял голову. И нам при приходится с ним бороться, как когда-то сражались наши отцы, деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. И мы полностью поддерживаем нашего Президента — Владимира Владимировича Путина, который не позволит, чтобы ракеты НАТО, в том числе с ядерными боеголовками, стояли на границе с Белгородом, Ростовом и другими регионами нашей страны. И другого пути у нас нет и не было, кроме пути защищать свою страну, нашу историю. И я убеждён, что мы победим!» – сказал Музалевский.

Среди приглашенных на митинг был и участник специальной военной операции, гвардии сержант военно-десантных войск Российской Федерации Марлен Гусев. Он также поблагодарил орловцев за поддержку и пожелал им счастья и здоровья.

«Сегодня мы вновь отстаиваем своё право на жизнь, жизнь и независимость русского народа и ведём бой с теми, кто предал память наших предков», — добавил Марлен Гусев.

Торжество завершилось минутой молчания в память о павших воинах и церемонией возложения цветов.

ИА «Орелград»