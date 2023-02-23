В Орловской области 14 застройщиков получат субсидии

В регионе завершился отбор претендентов на получение областных субсидия в рамках проекта «Ипотека».

Компенсации компаниям выплачивают в качестве возмещения части понесенных ими расходов на часть процентной ставки по ипотечным кредитам на первичное жилье. Отбор прошли 14 застройщиков. В числе прошедших отбор «Ударник», который возводит дом у УФМС в Орле, хорошо знакомые орловцам «Инжилком», «Фортуна», «Зенит», ЖИЛСТРОЙ и несколько компаний из ГК ОДСК. Подробнее по ссылке.

В областном правительстве уточнили, что размер субсидии будет определяться в соответствии с постановлением Правительства Орловской области № 326 «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Орловской области».

ИА «Орелград»