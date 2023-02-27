Опубликован график выплаты пособий в марте

Подробную информацию предоставил Департамент соцзащиты Орловской области.

С 6 по 9 марта поступят выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, выплаты многодетным, «подарок новорожденному», если выбран его денежный эквивалент. С 10 по 15 марта перечислят компенсацию расходов на ЖКУ и взносов на капремонт, доплаты к пенсиям, пособия семьям Героев России. С 24 по 28 марта поступят субсидии на оплату жилья и коммуналки, пособия безработным.

Суммы выплат и конкретные категории граждан можно уточнить по ссылке.

ИА «Орелград»