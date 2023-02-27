Орловцам могут отказать в компенсациях за животных

С 1 марта вступят в силу новые правила возмещения ущерба за изъятых животных.

Управление ветеринарии Орловской области известило жителей региона о том, что с 1 марта 2023 года начнет действовать постановление правительства Российской Федерации № 139. Как пояснили в ведомстве, данным документом утвержден перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба при изъятии животных или продукции животноводство может быть уменьшен. Также перечислены случаи, когда гражданам вообще может быть отказано в компенсации.

Напомним, что условия изъятия животных, в том числе территории изъятия, сроки и размеры выплат утверждаются нормативными актами на региональном уровне. Такие указы подписывает губернатор. К изъятию животных и продукции животноводства власти прибегают, к примеру, в период вспышки особо опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней. В Орловской области губернатор не раз принимал решения об изъятии у граждан домашних свиней и последующем умерщвлении животных.

Изымаются также и продукты из свинины. Причиненный ущерб власти компенсируют в пределах бюджетных лимитов. Однако бывают случаи, когда граждане скрывают животных и продукцию животноводства от ветеринарных специалистов. Некоторые пытаются «заколоть свинью» для собственных нужд, есть и такие, кто вывозит животных с карантинной территории на продажу, несмотря на введенные запреты. Новые правила как раз и регламентируют случаи, когда размер компенсации может быть уменьшен.

«1 февраля 2023 года постановлением правительства РФ № 140 утверждены «Правила уменьшения размера возмещения ущерба, понесенного собственником животных и (или) продукции животного происхождения в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», — извещает управление ветеринарии Орловской области. — Нормативный правовой акт устанавливает критерии уменьшения в процентном отношении от суммы ущерба в зависимости от количества случаев нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года».

Для сведения: по оперативным данным в режиме карантина по АЧС среди домашних свиней в целом по стране остаются 32 очага, в том числе два — в Орловской области; в дикой природе в режиме карантина находятся 15 инфицированных вирусом АЧС объектов, из них шесть — в Орловской области.

ИА «Орелград»