Орловец, забивший до смерти собутыльника, получил крупный срок

Ближайшие семь с половиной лет он проведет в исправительной колонии.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное за совершение преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщила пресс-служба суда со ссылкой на приговор, подсудимый в апреле 2022 года находился в помещении кухни дома потерпевшего, где совместно с последним распивал спиртные напитки. Между ними произошел словесный конфликт. Виновный нанес множественные удары ногой в область головы и туловища потерпевшего, что повлекло смерть.

Отметим, что подсудимый ранее был судим несколько раз за ранее совершенные преступления, а очередное преступление он совершил, едва освободившись из колонии строгого режима. Подсудимый при допросе в судебном заседании виновным себя не признал. Сначала он заявил, что его действия надлежит квалифицировать по статье 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, затем, при произнесении последнего слова указал, что его действия надлежит квалифицировать по части 1 статьи 109 УК РФ.

Он показал в суде, что он освободился из Ливенской колонии строгого режима №2 только в начале апреля 2022 года. Приехал в Нарышкино, где спустя неделю возле сетевого магазина познакомился с потерпевшим и угостил его спиртным. Затем они пошли домой к потерпевшему и на денежные средства подсудимого приобрели 1,5 литра самогона. На протяжении недели подсудимый ходил в гости к своему новому приятелю и даже иногда оставался у него ночевать. Развязка наступила в 20-х числах апреля.

Подсудимый уверял, что хозяин дома первый набросился на него с кулаками, а он ему ответил и попросту оказался физически сильнее. Однако собранные доказательства и показания свидетеля, с ними в компании находился еще один приятель, подтвердили иную версию. Из нее следует, что подсудимый использовал малозначительный повод и сам напал на хозяина дома, жестоко его избив. Позднее потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

«Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. — Одновременно в пользу потерпевших были взысканы в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 28 751 рубль, а также в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Обвинительный приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»