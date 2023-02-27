Под Орлом самогонщика в суде сдали свидетели

27.2.2023 | 11:11 Закон и порядок, Новости

Житель Орловской области схлопотал штраф за самогон, хотя вину не признал.

Верховский районный суд Орловской области привлек местного жителя к административной ответственности за продажу самогона. Подробности сообщила пресс-служба суда. Мужчина стал фигурантом не уголовного, а административного дела. Оно было заведено на него по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконная продажа товара, свободная реализация которого запрещена). Судом был установлен факт осуществления розничной продажи самогона.

В частности, было установлено, что мужчина продал бутылку спиртосодержащей жидкости прямо в своей квартире в поселке Верховье. Уже тем самым он нарушил требования Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Кроме того, изъятая в ходе контрольной закупки жидкость была направлена на экспертизу. Согласно заключению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в поселке Верховье, данная жидкость является некачественным и опасным продуктом.

В судебном заседании гражданин вину в совершении административного правонарушения не признал, поскольку, с его слов, никогда производством и продажей самогона не занимался. Однако, как подчеркнули в пресс-службе суда, факт продажи гражданином спиртосодержащей жидкости в нарушение требований федерального закона нашел свое подтверждение в представленных доказательствах и показаниях свидетелей. В результате гражданин был признан виновным и получил административный штраф в размере 1500 рублей. Впрочем, постановление суда в законную силу еще не вступило, поэтому у самогонщика есть возможность его обжаловать.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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