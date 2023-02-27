Прокуратура проверила жалобы на плохие дороги в Болхове

Проверка показала, что обращения граждан были обоснованными.

Как сообщает прокуратура Болховского района, решениями Болховского районного суда были удовлетворены административные исковые требования прокурора. Иски были поданы по мотивам проверки, проведенной надзорным ведомством по обращениям жителей домов по улице Кирпичный завод города Болхова. Граждане пожаловались на плохие дороги на выездном приеме прокурора района.

«Установлено, что автомобильная дорога, которая ведет к домам №№ 1, 2 по улице Кирпичный завод города Болхова, не соответствует требованиям государственных стандартов: имеются многочисленные выбоины, отсутствует стационарное освещение и дорожные знаки в соответствии с проектом организации дорожного движения, — следует из сообщения прокуратуры Болховского района. — Помимо этого, на территории улицы Кирпичный завод не имеется контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО, ближайшая площадка расположена на улице Свердлова, расстояние составляет около 2,5 км».

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой было подано два административных исковых заявления о признании бездействия администрации Болхова незаконным. Суд их удовлетворил, а также обязал администрацию привести в соответствие с нормативными требованиями автомобильную дорогу по улице Кирпичный завод и установить там контейнерную площадку для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Решения суда еще не вступили в законную силу.

Также прокуратурой Болховского района была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения. Она показала, что в Болхове имеются улицы Ефремовская и Молодежная, однако автомобильной дороги к ним не имеется. Проезд организован гражданами стихийно. Фактически доступ транспорта к указанным улицам ограничен: со стороны улицы Маяковского – земельным участком сельскохозяйственного назначения без надлежащим образом оборудованной автомобильной дороги; со стороны улицы Добровольцев Урала – пешеходным подвесным мостом через реку Нугрь, проезд транспортных средств по которому невозможен.

«Проезд по грунтовой дороге, расположенной на земельном участке в весенне-осенний период невозможен в связи с тем, что земля по данному направлению движения размывается, образуются колеи, что, в свою очередь, затрудняет доступ к жителям улиц скорой медицинской помощи, пожарной службы и т.д., — сообщает прокуратура. — В целях восстановления прав неопределенного круга лиц прокуратурой района направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации города Болхова, администрации Болховского района незаконной, обязании построить дорогу к улицам Ефремовской и Молодежной в соответствии с нормативными требованиями. Решением Болховского районного суда административные исковые требования прокурора удовлетворены. Решения не вступили в законную силу».

ИА «Орелград»