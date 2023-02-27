«Работаем дальше». Клычков прокомментировал свое включение в санкционный список США

Глава Орловщины заявил, что расценивает это, как признание эффективности работы по поддержке российской армии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что не удивлен появлению своей фамилии в новом санкционном списке от США. Глава региона подчеркнул, что сегодня практически вся Россия находится под санкциями и научилась с ними справляться. Потому, появление его фамилии в новом санкционном списке его не удивили и не огорчило.

«Очевидно, что у Госдепа заканчиваются инструменты для влияния на Россию. Попытки забросать нас очередными санкционными «пакетами» выглядят более чем невразумительно», — прокомментировал новость Клычков в соцсетях.

Он добавил, что персональные санкции США не смогут повлиять на него лично и на его губернаторскую деятельность. Он полностью поддерживает курс власти и продолжит делать все возможное, чтобы помочь орловским бойцам.

«Расцениваю санкции американских «коллег» как свидетельство, признание эффективности нашей совместной с жителями работы во имя поддержки российской Армии. Значит мы всё делаем правильно. Работаем дальше», — резюмировал губернатор.

ИА «Орелград»