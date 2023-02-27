У орловца за незаконную охоту конфисковали «Маузер»

Мужчина занимался браконьерством на территории заказника в Колпянском районе.

Мужчина был вооружен незарегистрированным карабином «Маузер», сообщает Департамент надзорной и контрольной деятельности.

Злоумышленника задержали инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий и КУ ОО «Орёлоблохотучреждение».

Мужчина приехал в государственный природный заказник «Колпянский» на «Ниве». Он охотился с помощью незарегистрированного карабина «Маузер» калибра 7,92 мм.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и незаконной охоте. Покровский районный суд приговорил его к ограничению свободы на срок 2 года 4 месяца. Также у орловца конфисковали орудие преступления – охотничий карабин.

ИА «Орелград»