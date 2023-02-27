В Ливнах к 8 Марта проведут специальную ярмарку

Торговые места на праздничной ярмарке разыграют по жребию.

В Ливнах стартовал прием заявок то торговцев, желающих принять участие в тематической ярмарке «Праздничная». Глава города Сергей Трубицин поручил провести ее «в целях обеспечения покупательского спроса населения» с 6 марта по 8 марта 2023 года. Функции организатора выполняет городской комитет экономики, предпринимательства и торговли. Размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговли на ярмарке осуществляет именно организатор — по результатам жеребьевки на основании заключенных договоров.

Ярмарка будет работать на двух площадках: на улице Горького (Автовокзальная площадь возле павильона «Родное село») и на улице Мира (перекресток с улицей Денисова). Режим работы ярмарки: с 8-00 до 15-00 часов. Размер одного торгового места ограничен 3,4 «квадратами», торговать там разрешат живыми цветами и тортами. Плата за предоставление одного торгового места установлена властями в размере 1845 рублей.

Получить право на торговлю могут как индивидуальные предприниматели и юридические лица, а так и физические лица, то есть простые граждане. Однако последним при подаче заявки потребуется предоставить документ, подтверждающий выращивание цветов на собственном земельном участке. Каждый соискатель вправе подать только одну заявку на участие в ярмарке на каждую площадку. Жеребьевка состоится 1 марта в 14:00 часов в зале заседаний администрации города Ливны.

«Для проведения процедуры жеребьевки создается комиссия, — говорится в документации. — Задачей комиссии по проведению жеребьевки является создание равных условий при распределении торговых мест для проведения ярмарки «Праздничная» и создание здоровой конкурентной среды. Процедура является открытой и общедоступной. Жеребьевка проводится в помещении, позволяющем вместить всех приглашенных заявителей с учетом норм социальной дистанции, установленной при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При проведении жеребьевки допускается ведение аудио- или видеосъемки».

ИА «Орелград»