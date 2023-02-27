В Орле вручили медаль вдове героя, который спас тонущего подростка

Житель Орловской области ценой собственной жизни помог ребенку выбраться из воды.

Мужчину посмертно наградили медалью. Награду вдове орловца передал губернатор Андрей Клычков.

В мае прошлого года Павел Клюев спас тонущего подростка. За жизнь ребенка он отдал собственную. Мужчина вытянул из воды мальчика, но сам утонул. В ноябре прошлого года указом Президента РФ орловца наградили медалью за спасение погибавших посмертно.

На днях губернатор Орловской области Андрей Клычков передал награду героя вдове. На церемонии он подчеркнул, что случаям героизма есть место не только на фронте, но и в мирной жизни.

«Это поступок настоящего мужчины, настоящего героя. Хочу обратиться со словами благодарности и поддержки к вдове, Анжеле Вячеславовне Клюевой — поступок вашего мужа никого не оставил равнодушным. На вашу долю выпало самое тяжелое — потеря родного близкого человека. И вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и участие», — сказал губернатор.

ИА «Орелград»