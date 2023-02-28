Данные владельцев недвижимости больше не будут публичными

28.2.2023 | 16:39 Новости, Общество

Вступает в силу соответствующее распоряжение, напоминает Управление Росреестра по Орловской области.

С 1 марта данные будут предоставляться только с разрешения владельца здания или участка.
Об изменениях в порядке предоставления сведений сообщают в управлении Росреестра по Орловской области. С 1 марта текущего года в выписке из ЕГРН не будут указывать информацию о собственнике. Узнать персональные данные владельца недвижимости можно будет только с его разрешения.

«Для этого владельцу недвижимости нужно подать заявление в Росреестр через МФЦ или электронно, после чего в ЕГРН появится соответствующая отметка. При отсутствии такого заявления в выписке не будет персональных данных собственника», — пояснила руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура.

Отметим, что в прошлом году в Орловской области зарегистрировали более 85 тысяч обращений за получением сведений из ЕГРН в отношении недвижимости. Теперь доступ к этим данным ограничен.

В частности, информация о собственнике будет доступна только самому владельцу, супругу (супруге), совладельцам недвижимости, а также арендаторам, арендодателям и наследникам. Сведения также будут предоставляться арбитражным управляющим, владельцу земельного участка, на территории которого находится чужой объект недвижимости, а также представителям уполномоченных государственных органов, нотариусам и кадастровым инженерам.

ИА «Орелград»

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