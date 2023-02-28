Одно из орловских предприятий попало под американские санкции

«Мценскпрокат» — резидент территории опережающего соцэкономического развития.

О дальнейших планах компании рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 27 февраля.

«Предприятие хорошее, предприятие работает. Руководитель сказал, что несмотря на все ограничения, будет продолжать дальше активно выполнять задачи по сохранению промышленных и производственных мощностей, рабочих мест. К слову сказать, здесь средняя зарплата только 75 тысяч рублей», — поделился губернатор.

ООО «Мценскпрокат» организовано производство высококачественных лент, полос, труб из никеля, его сплавов с железом и кобальтом. Наряду с производством типовой продукции, имеют возможность вести опытно-экспериментальную работу. В марте 2022 года правительство Орловской области сообщало, что новый инвестиционный проект «Мценскпроката» обеспечит потребности российского военно-промышленного комплекса.

По данным kartoteka.ru, ООО «Мценскпрокат» зарегистрировано в 2018 году. Уставный капитал — 48 млн рублей. Генеральный директор с октября 2022 года — Станислав Голембиовский. Учредитель — ООО «ОМД-КОНСАЛТ».

ИА «Орелград»