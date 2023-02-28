СК вернул жительнице села Становой колодезь газ

Зимой она оставалась без отопления.
Как установили следователи регионального СК в ходе проверки, 70-летняя женщина проживает с престарелой матерью в селе Становой колодезь. В доме отсутствует газоснабжения из-за неправомерного его отключения. При этом на обращения пенсионерки газоснабжающая организация и местная администрация не реагировали.
После выезда на место следователя СК и личного приема газоснабжение в доме восстановили.
В настоящее время проверка по факту отключения ресурса продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИА «Орелград»