СК вернул жительнице села Становой колодезь газ

28.2.2023 | 12:42 Новости, Происшествия

Зимой она оставалась без отопления.

Как установили следователи регионального СК в ходе проверки, 70-летняя женщина проживает с престарелой матерью в селе Становой колодезь. В доме отсутствует газоснабжения из-за неправомерного его отключения. При этом на обращения пенсионерки газоснабжающая организация и местная администрация не реагировали.

После выезда на место следователя СК и личного приема газоснабжение в доме восстановили.

В настоящее время проверка по факту отключения ресурса продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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