Сокращено авансирование строительства школ в Орле и деревне Жилина

Изменены условия конкурсов на возведение двух крупных объектов.

Изменения в извещения о проведении открытых конкурсов внесены 17 и 27 февраля, указано на сайте «Госзакпуки». Ранее оба контракта предполагали авансирование в размере 50%, теперь только 30%.

Изменился и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Желающих возвести школу в деревне Жилина ожидают до 13 марта, на Родзевича-Белевича в Орле — до 10 марта.

Напомним, разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ по каждой школе предварительно оценены в 1 182 113 498 рублей. Такова начальная цена контрактов. Срок исполнения — 25 декабря 2024 года.

ИА «Орелград»