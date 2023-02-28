В Орле в пожаре погиб мужчина

28.2.2023 | 11:35 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире в доме на Бульваре Победы.

Информация о возгорании поступила 27 февраля на номер 101 примерно в 22:22. К моменту прибытия сотрудников ПСЧ-1 в квартире было сильное задымление. Пожарные эвакуировали с верхних этажей шесть человек. Также звено газодымозащитников приступило к поискам очага пожара и людей в горящей квартире. Обнаруженного 57-летнего мужчину вынесли из здания. Однако реанимационные мероприятия не вернули пострадавшего к жизни.

В результате пожара выгорела одна из комнат трехкомнатной квартиры, с предметами интерьера, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Причина возникновения огня выясняется.

ИА «Орелград»

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