В Орле в пожаре погиб мужчина

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире в доме на Бульваре Победы.

Информация о возгорании поступила 27 февраля на номер 101 примерно в 22:22. К моменту прибытия сотрудников ПСЧ-1 в квартире было сильное задымление. Пожарные эвакуировали с верхних этажей шесть человек. Также звено газодымозащитников приступило к поискам очага пожара и людей в горящей квартире. Обнаруженного 57-летнего мужчину вынесли из здания. Однако реанимационные мероприятия не вернули пострадавшего к жизни.

В результате пожара выгорела одна из комнат трехкомнатной квартиры, с предметами интерьера, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Причина возникновения огня выясняется.

ИА «Орелград»