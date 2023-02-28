В Орловской области изъяли крупную партию контрафактных сигарет

28.2.2023 | 14:38 Новости, Происшествия

Более 11 тысяч пачек, немаркированных акцизными марками.

Фото УФСБ России по Орловской области

Гражданин, занятый в незаконном обороте, был выявлен сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемый продавал контрафакт с апреля 2022 года в Орле и области.

Возбуждено уголовное дело о продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе управления.

Отметим, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России предполагает наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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