В Орловской области изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Более 11 тысяч пачек, немаркированных акцизными марками.

Гражданин, занятый в незаконном обороте, был выявлен сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемый продавал контрафакт с апреля 2022 года в Орле и области.

Возбуждено уголовное дело о продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе управления.

Отметим, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России предполагает наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы.

ИА «Орелград»