В Орловской области на комфортную городскую среду потратят около миллиарда рублей

Объемы финансирования программы в 2023 году на 171% выше объемов 2022 года.

Губернатор Андрей Клычков в ходе аппаратного совещания 27 февраля поручил завершить процедуру заключения контрактов по запланированным объектам в кратчайшие сроки.

В этом году в Орловской области планируют преобразить 89 дворов и 49 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона. В настоящее время заключены контракты по 85 объектам благоустройства. На формирование комфортной городской среды в области в этом году выделили 987,3 миллиона рублей.

Добавим, что в Орловской области перевыполняются планы исполнения нацпроекта. Общий показатель исполнения проектов достигает 162%. А в текущем году объем финансирования программы на 171% выше бюджета прошлого года. Высоких темпов удалось достичь благодаря решению главы региона о дополнительном выделении средств из Дорожного фонда Орловской области. Их направляют на благоустройство дворовых территорий.

Так, за время реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в Орловской области на цели программы потратили 576,4 миллиона рублей. На эти средства удалось благоустроить 160 общественных пространств и 613 дворовых территорий.

Напомним, в феврале прокуратура сообщила о возбуждении ряда дел по благоустройству дворов. Подрядчики заявляли большие объемы, чем выполнили реально, а контролирующие органы не проверяли данные. Так, при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов по улице Салтыкова — Щедрина в Орле ООО «Каскад» из 2,1 млн рублей цены контракта похитило больше половины.

ИА «Орелград»