В Орловской области за год осудили более 2300 человек

Орловские судьи подвели итоги своей работы за прошлый год.

В Орловском областном суде прошло совещание, на котором были подведены итоги работы судов за 2022 год. Как уточнили в пресс-службе облсуда, с основным докладом выступила председатель ведомства Елена Суворова. Было отмечено, что в 2022 году было окончено производством почти 13 тысяч уголовных дел и материалов. Всего в минувшем году в регионе было рассмотрено 3046 уголовных дел в отношении 3295 граждан. Из них было осуждено 2350 человек, или 71 процент фигурантов. В отношении 718 лиц уголовное преследование судами было прекращено.

При этом в особом порядке судебного разбирательства уголовное преследование было прекращено в отношении 13 процентов подсудимых.

«По вступившим в законную силу приговорам осуждено 2090 лиц, что на 3,4 процента больше, чем в предыдущем году, — сообщает пресс-служба Орловского областного суда. — Оправдано шесть лиц, пять из которых – по делам частного обвинения».

В ведомстве отмечают, что в Орловской области по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество осужденных за кражи – на 10 процентов (с 418 до 461), за неуплату алиментов и преступления сфере незаконного оборота наркотических средств – на 9 процентов (с 259 до 283 и с 234 до 256 соответственно). Однако на 12 процентов сократилось число осужденных за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию — с 229 до 201.

Районными судами с участием присяжных заседателей было рассмотрено пять уголовных дел, по которым было осуждено четыре человека, а один был оправдан. Однако затем данный оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Также сообщается, что наиболее часто в минувшем году орловские суды применяли следующие меры уголовного наказания: лишение свободы на определенный срок, штраф, обязательные и исправительные работы.

ИА «Орелград»