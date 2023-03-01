Определен лучший жилой комплекс в Орловской области

1.3.2023 | 11:57 Новости компаний, Рекомендуем

Накануне, 28 февраля, состоялась церемония награждения градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2023».

Мероприятие проходило в Москве в рамках форума «Строим будущее России вместе». Всего отмечены 144 жилых комплексов в различных номинациях, девять из них федеральные. Эксперты оценили более полутора тысяч номинантов на соответствие критериям комфортной и современной жилой среды. Учитывали социальную инфраструктуру, уровень безопасности, качество придомовой территории и еще сотню параметров.

Среди всех новостроек Орловской области первое место занял жилой комплекс «Яблоневый сад» группы компаний «ОДСК». Всего наш регион представляли восемь проектов.

«Орелстрой», который входит в ГК ОДСК, создает в Болховском микрорайоне настоящую территорию спокойствия недалеко от центра города», – подчеркнула заместитель руководителя коммерческого департамента ГК ОДСК Татьяна Борисова.

Отметим, в 2022 году лучшим в Орловской области был признан ЖК «Аквамарин», в 2021 – ЖК «Московский парк», в 2020 – ЖК «Университетский».

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Орелград. 2023 год

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