Орловцы стоят в очереди на жилье в среднем 25 лет

Аналитики оценили темпы улучшения жилищных условий в Орловской области.

В рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» к концу 2021 году был решен жилищный вопрос более 2,5 тысячи семей 16 льготных категорий граждан. Такие данные приводит правительство региона. По состоянию на 1 января 2022 года на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений (имеющих право на предоставление социальной выплаты) в Орловской области состояли 7,3 тысячи семей, подлежащих обеспечению жильем.

«Вызовом является то, что срок ожидания в очереди на улучшение жилищных условий составляет в среднем 25 лет, — говорится, например, в Стратегии развития строительства, недавно утвержденной губернатором Андреем Клычковым. — Задачами являются: улучшение жилищных условий граждан, перед которыми имеются обязательства государства по обеспечению жильем на 1 января 2022 года, до 2030 года; завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Для их решения предусмотрены такие мероприятия, как инвентаризация сформированных очередей на улучшение жилищных условий и создание единого реестра нуждающихся в жилье граждан, совершенствование законодательства Орловской области в сфере обеспечения жильем детей-сирот, расширение мер жилищной поддержки граждан. В последнем случае планируется использовать инструмент долгосрочной аренды жилых помещений в качестве одного из способов решения жилищного вопроса, то есть речь идет о механизме социального найма жилья, который все активнее внедряется в других регионах страны.

Результатами реализации указанных мероприятий власти будут считать следующие достижения: формирование единое сквозной системы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и повышение адресности поддержки. Кроме того, с 2030 года средний срок ожидания в очереди на улучшение жилищных условий граждан не должен превышать 5 лет.

ИА «Орелград»