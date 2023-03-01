Орловец едва не погиб из-за сигареты

1.3.2023 | 11:16 Новости, Происшествия

Пожар случился в жилом доме в поселке Колпна Орловской области.

Сообщение о возгорании поступило около шести часов утра. По оперативным данным МЧС, на улице Интернациональной поселка Колпна загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты после сигнала в дежурную часть.

Огнеборцы помогли выбраться из задымленного дома мужчине и оперативно ликвидировали возгорание. В огне пострадали диван и предметы интерьера.

Как сообщают в МЧС Орловской области, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия проводят проверку.

ИА «Орелград»

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