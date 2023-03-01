Переселенцы получили консультации от орловской полиции о гражданстве и замене прав

1.3.2023 | 15:22 Новости, Общество

В Орловской области продолжают оказывать поддержку в устройстве на территории региона переселенцев из ЛНР и ДНР и тех, кто вынужденно покинул территорию Украины.

Регулярные консультации в том числе организуют сотрудники структур УМВД региона.

Очередной выездной прием провели замначальника регионального УМВД Виталий Власов, сотрудники управления по вопросам миграции, УГИБДД и территориальных ОВД. Специалисты органов внутренних дел побывали в пунктах временного размещения переселенцев и поинтересовались проблемами, с которым они сталкиваются, сообщает пресс-служба полиции.

Чаще всего к полицейским обращались за консультациями по вопросам получения российского гражданства, замены водительского удостоверения и регистрации транспорта. Также правоохранители разъяснили порядок урегулирования правового статуса переселенцев и предоставления им временного убежища, в том числе оказали помощь в оформлении необходимых документов.

Отметим, что сегодня в Орловской области зарегистрировано свыше 2200 лиц, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Для них организованы 39 пунктов временного размещения. В них проживают более 900 человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования