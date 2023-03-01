В Орле легализовались сотни ярмарочных торговцев

1.3.2023 | 10:08 Новости, Экономика

Уже более семи сотен различных касс зарегистрировано на ярмарках региона.

Фото Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области по состоянию на 20 февраля 2023 года на ярмарках было зарегистрировано 735 едини контрольно-кассовой техники (ККТ). Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подчеркивают, что на орловских ярмарках на постоянной основе проводится работа по исключению недобросовестного поведения, иными словами, по легализации работы торговцев. Речь идет не только об официальных ярмарках, но и о «других организованных местах торговли региона».

«С целью создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса и увеличения выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, сокращения теневого оборота денежных средств, сотрудники Управления ФНС России по Орловской области проводят разъяснительную работу, как с бизнесменами, торгующими на ярмарках, так и с покупателями по порядку применения ККТ», — уточнили по этому поводу в областной налоговой службе.

В ведомстве также отмечают, что для описанной работы важно привлечение инструмента гражданского контроля, то есть помощь простых орловцев налоговикам не помешает. Это, как говорят в УФНС, расширит возможности проверок «нечистых на руку» бизнесменов, скрывающих выручку и уклоняющихся от налогов.

«Также это позволит покупателям в случае конфликта отстоять свои права, — утверждают налоговики. — В том случае, если покупатель столкнулся с нарушением в виде невыдачи ему кассового чека, он может направить обращение через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Мои чеки онлайн» или обратиться в налоговый орган с письменным заявлением».

ИА «Орелград»

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