В Орловской области охотникам нужно отчитаться о добытых ресурсах

Об этом сообщили в Департаменте надзорной и контрольной деятельности региона.

С 1 марта запрещена добыча пушных животных и диких кабанов в угодьях региона. В ведомстве предупреждают охотников об ограничении промысла и напоминают о необходимости направить сведения о добыче диких животных в адрес Департамента. Это предусмотрено порядком выдачи разрешений на охоту.

В частности, сведения о добытых копытных или медведях необходимо направлять в течение 10 дней после удачной охоты на зверя или окончания срока действия разрешения на промысел. Для добычи пушных животных и птиц этот срок составляет 20 дней.

Отметим, что заполненный бланк разрешения со сведениями о добытой дичи можно принести лично в региональный Департамент надзорной и контрольной деятельности, либо направить почтой или курьером. Важно, чтобы отправление было с уведомлением.

ИА «Орелград»