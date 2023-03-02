Дефицит бюджета Орла приблизился к миллиарду рублей

Горсовет одобрил инициативу чиновников мэрии по внесению поправок в бюджет.

В Орле вступили в силу изменения в бюджет на 2023 год, которые по инициативе администрации областного центра были одобрены и утверждены депутатами горсовета на плановом февральском заседании. В частности, в новой редакции были утверждены основные характеристики бюджета города. Согласно им общий объем доходов Орла теперь запланирован в сумме 11,501 миллиарда рублей, а общий объем расходов — в сумме 12,46 миллиарда рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета города Орла теперь запланирован в сумме 958,542 миллиона рублей, что составляет 30,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен в сумме 2,52 миллиарда рублей. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации по-прежнему не планируется, в бюджет он «заложен» в сумме 0 рублей.

В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета города Орла на 2023 год по-прежнему указана выручка от продажи 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, акции принадлежат муниципалитету, они уже неоднократно выставлялись на торги, однако заявок от желающих их приобрести не поступало. Несмотря на это, ежегодно в расходную часть бюджета областного центра закладывается выручка от реализации данных ценных бумаг. В настоящий момент в бюджет заложена предполагаемая выручка в сумме 1,008 миллиарда рублей.

Примечательно, что бюджет на плановый период сверстан с профицитом. Так, городские власти предполагают, что в 2024 году профицит, то есть превышение казенных доходов над расходами, составит 16,5 миллиона рублей, а в 2025 году – 578,237 миллиона рублей. Ранее заместитель мэра Орла Алексей Степанов пояснил депутатам горсовета, что изменения вызваны в основном поступающей в муниципальной бюджет дотацией в 24,5 миллиона рублей.

«Основную часть этих средств – 19,4 миллиона рублей — предложено направить на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий, — сообщила по этому поводу пресс-служба городского парламента. — Еще 4,5 миллиона будет направлено на ремонт Дома детского творчества №3 и 600 тысяч – на проектно-сметную документацию ремонта сквера Героев-защитников Донбасса. Кроме распределения этих средств депутаты согласились с направлением средств на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, необходимостью профинансировать опиловку аварийных деревьев на территории образовательных учреждений города и т.д.».

ИА «Орелград»