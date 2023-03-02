Для орловского агросектора объявлен социальный конкурс

Социальную ответственность агробизнеса оценят в баллах и рублях.

Департамент сельского хозяйства известил о проведении ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области». Он проводится в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства региона в 2021 году. Принять участие могут представители агарного сектора, осуществляющие деятельность на территории Орловской области. Это могут быть сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Участие в конкурсе также могут принять предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, поставщики ресурсов в сельскохозяйственное производство, организации, занимающиеся хранением и распределением произведенных продуктов. Конкурс проводится по двум направлениям: «Социальный агросектор» (в номинациях: «Крупный агробизнес», «Средний агробизнес» и «Малый агробизнес») и «Эффективное социальное партнерство».

Для участия в конкурсном отборе участникам необходимо представить в департамент заявку по установленной форме, заявки принимаются с 10 марта по 1 июня 2023 года включительно. Участников распределят по номинациям в зависимости от их выручки за прошлый год. Так, в номинацию «Крупный агробизнес» попадут участники с выручкой от 1 миллиарда рублей и более, «Средний агробизнес» – от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей, «Малый агробизнес» – до 120 миллионов.

Расчет комплексных индексов социальной ответственности осуществляется отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа. Первый этап – расчет удельного соотношения суммы социальной ответственности к величине выручки, второй этап – расчет комплексного индекса социальной ответственности. В обоих случаях будут применяться специальные формулы, учитывающие финансовые вложения агробизнеса в социальные проекты, в том числе благотворительность.

По ряду критериев конкурсная комиссия будет выставлять баллы, которые затем суммируются. Например, присвоение баллов запланировано по сумме социальной ответственности в расчете на 1000 рублей выручки: до 1 рубля – 1 балл, от 1 до 5 рублей – 2 балла, более 5 рублей – 3 балла. Баллы будут присваиваться и в зависимости от количества проведенных участником социальных мероприятий, а также от уровня этих мероприятий: за город или село положен всего 1 балл, за район – или округ – 2 балла, а три балла дадут тем, кто социальные мероприятия проводит на региональном уровне. Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке не позднее 31 декабря, в качестве наград им будут вручены благодарности губернатора Орловской области и памятные призы.

ИА «Орелград»