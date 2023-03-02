Орловские волонтеры из Красной Зари отправили гуманитарный груз бойцам СВО

Очередная посылка доставлена российским бойцам.

Активисты из поселка Красная Заря Орловской области совместно с Всероссийской организацией «Боевое братство» 26 февраля собрали и отвезли нужные вещи для российских солдат, проходящих службу в зоне проведения СВО. В списке собранной помощи медикаменты, предметы личной гигиены, теплые носки, окопные печки и оптические прицелы для винтовок.

Одним из организаторов волонтерского движения является координатор Краснозоренского отделения ЛДПР Артур Мнацаканян.

«Почти год мы в Красной Заре оказываем гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО. Стабильно раз в месяц мы доставляем необходимое. В этом рейсе в сборе груза помогали волонтеры Всероссийской организации «Боевое братство. Не так давно в Нарышкино открылось их отделение», — прокомментировал Артур Мнацаканян.

Груз сопроводили до границы, где передали его военным, они уже распределили все необходимое по военным частям.

По номерам, указанным ниже, все неравнодушные могут связаться с волонтёрами и выяснить, что необходимо, какая помощь формируется для следующих рейсов.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи и отслеживать актуальную информацию можно также в телеграмм-канале vicoria2022.

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ИА «Орелград»