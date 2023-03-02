В ОМО «вкатали в асфальт» 274 миллиона рублей

Чиновники Орловского муниципального округа отчитались о дорожных расходах.

Администрация Орловского муниципального округа представила на заседании в окружном Совете отчет о расходовании средств дорожного фонда в минувшем году, а также о контроле за целевым расходованием этих денег. Из информации чиновников следует, что всего в минувшем году в рамках реализации муниципальной программы было отремонтировано почти 23 километра автодорог. При этом было освоено 274,18 миллиона рублей. Из них 197,56 миллиона поступили из Дорожного фонда Орловской области. Оставшиеся средства добавил округ из своего собственного дорожного фонда.

В частности, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было потрачено 151,28 миллиона рублей, причем 149,77 миллиона из них поступили в округ из области. На эти деньги, согласно отчету, было отремонтировано 11 «проблемных» участков автомобильных дорог общей протяженностью более 14 километров. Наибольший объем финансирования, свыше 41 миллиона рублей, был выделен на ремонт дороги в селе Большая Куликовка. На их отремонтировали дорогу, ведущую к Храму Покрова Пресвятой Богородицы.

Отметим, что деньги тратились не только на ремонт дорог, но и на погашение старых долгов. Так, в прошлом году из регионального Дорожного фонда Орловскому муниципальному округу выделили субсидию в размере 47,79 миллиона рублей. Из них без малого 10 миллионов рублей пустили на «погашение неоплаченных бюджетных обязательств 2021 года по восстановлению уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального округа».

Ранее на заседании коллегии прокуратуры Орловской области был поднят вопрос об обеспечении законности в сфере безопасности дорожного движения.

«Прокурорскими проверками практически повсеместно вскрываются нарушения при ремонте, содержании и эксплуатации автомобильных дорог, осуществлении пассажирских перевозок, выявляются факты непринятия органами местного самоуправления мер по постановке на учет бесхозяйных дорог, — сообщила по этому поводу пресс-служба надзорного ведомства. — Прокурор области обратил внимание, что значительное число пострадавших в ДТП граждан, требует активизации работы в этой сфере всех уполномоченных органов».

ИА «Орелград»